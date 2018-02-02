Первый домашний матч Лиги наций сборная Украины проведет без зрителей

02.02.2018 16:25

Сборная Украины проведет первый домашний матч в новом турнире Лига наций при пустых трибунах, сообщает ТСН.

Наказание, которое наша команда еще не отбыла, было наложено дисциплинарным комитетом УЕФА 19 ноября 2015 года.

Тогда дисциплинарный орган углядел кельтский крест на баннере фанатов в матче квалификации Евро-2016 Украина - Испания.

С тех пор "сине-желтые" проводили на своем поле поединки только под эгидой ФИФА.

Напомним, матч Украина – Словакия пройдет 9-го сентября.