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Руслан Фомин вернулся в состав «Шахтера»

02.02.2018 14:20
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Руслан Фомин вернулся в состав «Шахтера»

31-летний форвард Руслан Фомин подписал контракт с донецким «Шахтером». Ранее игрок вместе с «горняками» отправился на второй сбор команды в ОАЭ, где чемпион Украины принимает участие в товарищеском турнире Dubai Cup, сообщает XSport.
Предыдущим клубом Фомина был «Мариуполь», в котором он отыграл полтора года. До этого был вояж в Грецию, в «Аполлон».
Напомним, что Фомин является воспитанником киевского «Арсенала», но профессиональную карьеру начинал именно в «Шахтере», а именно во второй команде донетчан. В разные годы нападающий сдавался в аренду в «Металлист», «Зарю» и тот же «Мариуполь».



Теги: Донбасс, контракт, ФК "Шахтёр"
 
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