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Украина уступила Испании в четвертьфинале Евро-2018 по футзалу
07.02.2018 09:50
В Любляне (Словения) определились все полуфиналисты XI чемпионата Европы по футзалу, сообщает Укринформ.
Последнюю вакансию в 1/2 финала Евро-2018 завоевали футзалисты Испании, которые в четвертьфинале переиграли команду Украины с минимальным счетом 1:0, сообщает Укринформ.
Автором решающего гола стал Пола, который отличился на 18-й минуте.
Путевку в финал действующие чемпионы Европы разыграют в противостоянии с командой Казахстана, которая днем ранее взяла верх над сборной Сербии (3:1).
В другом полуфинале, также 8 февраля, встретятся Португалия и Россия.
Теги: Украина, Испания, Чемпионат Европы, футзал
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