Украина уступила Испании в четвертьфинале Евро-2018 по футзалу

07.02.2018 09:50

В Любляне (Словения) определились все полуфиналисты XI чемпионата Европы по футзалу, сообщает Укринформ.

Последнюю вакансию в 1/2 финала Евро-2018 завоевали футзалисты Испании, которые в четвертьфинале переиграли команду Украины с минимальным счетом 1:0, сообщает Укринформ.

Автором решающего гола стал Пола, который отличился на 18-й минуте.

Путевку в финал действующие чемпионы Европы разыграют в противостоянии с командой Казахстана, которая днем ранее взяла верх над сборной Сербии (3:1).

В другом полуфинале, также 8 февраля, встретятся Португалия и Россия.