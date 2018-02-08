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НОК Украины назвал имя знаменосца олимпийской сборной
Высокая честь нести флаг Украины на церемонии открытия ХХII зимних Олимпийских игр доверена Олимпийской чемпионке и капитану женской сборной по биатлону Елене Пидгрушной. Об этом сообщает пресс-служба НОК Украины, передает УНН.
Решение было принято спортсменами во время общекомандного собрания Олимпийской команды Украины.
"Очень рада, что мне выпала почетная миссия нести флаг Украины на открытии Олимпийских игр. Приятно, что команда поддержала мою кандидатуру. Это была мечта детства и поэтому это вдвойне радует меня", - прокомментировала Елена Пидгрушная пресс-службе НОК Украины сразу после завершения командных собрания.
Заметим, что в главных Играх четырехлетия будут соревноваться 2925 спортсменов из 92 стран, что стало рекордом по численности. До этого момента зимние Олимпийские игры в Сочи в 2014 году были крупнейшими с 2885 спортсменами из 88 стран.
Напомним, что на Играх в Пчьончхане примет участие 33 спортсмена из Украины.
Теги: Украина, олимпиада, флаг
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