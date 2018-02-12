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В Пхенчхане ураганный ветер сорвал соревнования горнолыжниц

12.02.2018 10:30
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В Пхенчхане ураганный ветер сорвал соревнования горнолыжниц

Соревнования горнолыжниц в гигантском слаломе на Олимпийских играх в Пхенчхане перенесены из-за сильного ветра, сообщает Телеканал новостей «24».
Соревнования должны были стартовать утром 12 февраля, по киевскому времени. Однако, в связи с погодными условиями организаторы решили перенести старт на четверг.
В этом виде должна была участвовать и украинская спортсменка Ольга Кныш.



Теги: ураган, отмена, соревнование, Олимпиада-2018, слалом
 
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