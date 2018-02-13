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На Олимпиаде-2018 зафиксирован первый положительный допинг-тест

13.02.2018 13:00
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На Олимпиаде-2018 зафиксирован первый положительный допинг-тест

21-летний японский шорт-трекист Кей Сайто отстранен от Олимпийских игр 2018 года после того, как его допинг-проба оказалась положительной, сообщает УНН со ссылкой на USA Today.
Отмечается, что Олимпийский комитет Японии 13 февраля созовет срочную пресс-конференцию по этому поводу. Также сообщается, что Сайто стал первым в истории страны Восходящего солнца олимпийцем, который провалил допинг тест на зимних Олимпийских играх.
В пробе 21-летнего спортсмена был найден запрещенный препарат ацетазоламид. После рассмотрения заявления со стороны Международного олимпийского комитета (МОК) и Международного союза конькобежцев (ISU) суд пришел к выводу, что спортсмен принимал вещество добровольно. Японца также отстранили от участия в других соревнованиях под эгидой ISU.



Теги: Япония, тест, допинг, Олимпиада-2018
 
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