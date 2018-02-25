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Российские хоккеисты обыграли немцев в финале Олимпиады
Сегодня, 25 февраля, российские хоккеисты выиграли золотые медали Олимпиады. В финальном матче они одержали победу над сборной Германии со счетом 4:3. Это первая победа России на олимпийском турнире за 26 лет.
Как сообщает "Дождь", победную шайбу забросил Кирилл Капризов в овер-тайме. У российских хоккеистов в этот момент было численное преимущество — немецкий игрок был удален с поля из-за нарушения правил. Основное время матча закончилось со счетом 3:3 и победителя не выявило.
Это первая победа России на Олимпиаде за 26 лет. В последний раз хоккеисты сборной РФ выигрывали золото на Играх в 1992 году в составе сборной СНГ. Олимпийские медали — серебро и бронзу — сборная России выигрывала в 1998 и в 2002 годах.
Российские хоккеисты вышли в финал после матча с чехами 23 февраля. В последний раз сборная России выходила в финал Олимпиады в 1998 году, но золото тогда выиграла сборная Чехии.
Для сборной Германии серебряные медали на Олимпиаде-2018 стали первыми наградами с 1932 года. Тогда немцы выиграли бронзовые награды.
Третье место на Олимпиаде в Южной Корее заняли канадцы. Они выиграли матч за бронзу у сборной Чехии со счетом 6:4.
Теги: Россия, спорт, Германия, хоккей, Олимпиада-2018
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