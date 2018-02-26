Свитолина разгромила россиянку в финале турнира WTA в Дубае

26.02.2018 15:10

Первая "ракетка" Украины Элина Свитолина одержала победу над россиянкой Дарьей Касаткиной в финале турнира WTA в Дубае, сообщает Телеканал новостей «24».

Украинка уверенно торжествовала над россиянкой со счетом 6:4, 6:0. Поединок длился 1 час 10 минут. В течение всего матча Элина сохраняла превосходство над соперницей из России. В целом украинка выполнила 2 эйса и использовала 4 брейк-пойнта из 10.

Таким образом Элина Свитолина защитила титул на турнире категории WTA Premier в Дубае с призовым фондом 2 миллиона долларов.

23 февраля в полуфинале турнира WTA серии Dubai Duty Free Tennis Championships Элина Свитолина без проблем разобралась с 9-й ракеткой мира немкой Анджелик Кербер.

Титул в Дубае стал для Свитолиной 11-м в карьере. Украинка стала лишь третьей теннисисткой после титулованных Венус Уильямс и Жюстин Энен, которая сумела защитить победу на этом харде.