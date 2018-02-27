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Российский олимпиец установил "мельдониевый" рекорд

27.02.2018 12:40
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Российский олимпиец установил "мельдониевый" рекорд

Спортивный арбитражный суд (CAS) опубликовал новую информацию относительно допингового дела российского керлингиста Александра Крушельницкого, передает ТСН.
Сообщается, что в допинг-пробе спортсмена было обнаружено 8069 нг/мл мельдония. А в пробе, которую Крушельницкий сдал на следующий день, концентрация запрещенного вещества составила 5721 нг/мл.
Этот показатель является рекордным. Максимальная зарегистрированная концентрация мельдония у спортсменов за последние два года - 1428 нг/мл.
Например, у российской теннисистки Марии Шараповой, которая отбыла 15-месячную дисквалификацию, была обнаружена концентрация в 890 нг/мл вещества.
Отметим, что мельдоний запрещено употреблять спортсменам с января 2016 года.



Теги: Россия, рекорд, допинг, Олимпиада-2018
 
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