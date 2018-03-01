- Украина завоевала сразу пять медалей в первый день Паралимпиады-201810:00
- Футболиста удалили с поля из-за фамилии19:00
- Киевское "Динамо" сумело выстоять в гостевом матче против "Лацио" (ВИДЕО)09:45
- Стала известна причина смерти капитана «Фиорентины» Давиде Астори16:25
- Букмекеры не дают шансов "Динамо" в противостоянии с "Лацио"09:40
- ФК "Шахтер" вложит миллиард гривен в развитие спорта в Мариуполе09:20
- Леся Цуренко поднялась на 14 место в Чемпионской гонке WTA17:25
- У сборной Украины забрали медаль чемпионата мира по легкой атлетике08:26
- «Шахтер» усилился нигерийским форвардом10:45
- В паралимпийской сборной Украины нашли "симулянтов"14:05
Порошенко наградил единственного медалиста Олимпиады орденом и квартирой
Президент Петр Порошенко во время встречи с чемпионом ХХIII зимних Олимпийских игр по фристайлу Александром Абраменко вручил ему орден За заслуги III степени и сертификат на квартиру. Об этом в четверг, 1 марта, сообщает пресс-служба президента, передает Корреспондент.net.
Отмечается, что главный тренер сборной команды Украины по фристайлу Энвер Аблаев также получил орден За заслуги III степени. Атлетов наградили за достижение высоких спортивных результатов на ХХIII зимних Олимпийских играх 2018 в городе Пхенчхан в Южной Корее.
"В Украине очень давно не было олимпийских медалей. Думаю, что это победа, о которой мечтали и, честно говоря, не все верили, что у нас будет золото... Ты навсегда в пантеоне славы украинского олимпийского спорта", - сказал Порошенко.
Теги: чемпион, награда, Олимпиада-2018, Порошенко
- АТО: Боевики продолжают обстрелы, один военный получил ранения22:31
- Завершение войны на Донбассе: Волкер указал на главную проблему21:52
- Стрелков в бешенстве: Россия готовит Донбасс к возвращению Украине21:34
- В «ДНР» собрались вернуть Vodafone17:55
- В зоне АТО ликвидировали боевика «Гомера» из «Оплота»17:32
- Гиркин: У нас на носу война с Украиной16:12
- "Оружие из "ДНР" – это глупость. Его и на украинской стороне хватает". Силовики рассказали, что думают о деле Рубана 15:49
- Порошенко пообещал быструю зачистку Донбасса14:11
- Тымчук: Российский Генштаб предписал боевикам на период выборов президента РФ ограничить огневые удары по Украине13:52
- Стало известно, какие травмы получили жертвы вчерашнего взрыва в Донецке13:29
- Медики рассказали, как наладить работу щитовидки08:01
- Наконец-то: украинцев порадовали долгожданным весенним прогнозом07:54
- Супрун требует быстрее выбирать семейного врача07:21
- Украина получила статус страны-аспиранта НАТО: Что это значит07:10
- АТО: Боевики продолжают обстрелы, один военный получил ранения22:31
- Путин дал понять, что СССР еще можно восстановить, более того, он уже начал его восстанавливать в 2014 году22:13
- Завершение войны на Донбассе: Волкер указал на главную проблему21:52
- Стрелков в бешенстве: Россия готовит Донбасс к возвращению Украине21:34
- Первоклассников в школы будут зачислять по-новому21:09
- Дезертирство среди украинских военных: статистика пугает20:42
- Медики рассказали, как наладить работу щитовидки08:01
- Супрун требует быстрее выбирать семейного врача07:21
- Родительская суббота 10 марта: что нельзя делать20:21
- Эти привычки заставляют организм стареть быстрее19:31
- И смех, и грех: 18 женских мыслей во время секса18:43
- Медики подсказали, как быстро вылечить больное горло20:48
- Лучший напиток, устраняющий похмельный синдром18:29
- Обретение главы Иоанна Предтечи 2018: в чем суть праздника14:56
- Медики рассказали о влиянии кофе на зрение13:57
- Душераздирающая история, которая доказывает, что у котов несколько жизней12:44
- Не хочешь? - Заставим! На Донбассе переселенцам продолжают навязывать необязательные платные услуги в "Ощадбанке"
- Начался бунт ветеранов АТО! Это уже не шутки. По всей стране восстали ветераны. ВИДЕО
- Устали воевать: главарь “ЛНР” сделал Украине неожиданное предложение
- 10 вещей, которые нельзя поднимать на улице
- В России на крупном предприятии "всплыло" украденное из оккупированного Донбасса оборудование
- Пенсионеров-переселенцев могут лишить выплат, если...
- Трындец какой-то: Жители Донецка о ценах на цветы к 8 Марта
- Синоптики рассказали, что в Украину идет настоящая весна
- Порошенко пообещал быструю зачистку Донбасса
- Зачем люди прячут тюбик зубной пасты в бачок унитаза, и почему стоит это сделать