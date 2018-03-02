В паралимпийской сборной Украины нашли "симулянтов"

02.03.2018 14:05

В составе паралимпийской сборной Украины, которая вчера отправилась на Паралимпиаду в Пхенчхан, есть как минимум двое атлетов, которые длительное время выступали в составе национальной олимпийской сборной по лыжным гонкам. Сенсационнное разоблачение сделало издание «Без табу», сообщает ua-football.com.

41-летняя Лада Нестеренко в рядах команды Украины по лыжным гонкам была с 1996-го и по 2011-й год. В 2010-м Нестеренко выступила на первой и единственной в жизни Олимпиаде в Ванкувере. В 2007-м Лада заняла седьмое место на чемпионате мира в лыжных гонках на 30 км классическим стилем.

Также журналисты обращают внимание на 30-летнего Руслана Переходу. В прошлом году он выступал на чемпионате мира в финском Лахти. В 2014-м Руслан Перехода представлял Украину на Олимпиаде в Сочи.

Каким образом до недавних пор сборники Украины на Олимпиадах попали в состав национальной команды, которая 9-18 марта выступит на Паралимпиаде в Пхенчхане, пока неизвестно.