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В паралимпийской сборной Украины нашли "симулянтов"

02.03.2018 14:05
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В паралимпийской сборной Украины нашли "симулянтов"

В составе паралимпийской сборной Украины, которая вчера отправилась на Паралимпиаду в Пхенчхан, есть как минимум двое атлетов, которые длительное время выступали в составе национальной олимпийской сборной по лыжным гонкам. Сенсационнное разоблачение сделало издание «Без табу», сообщает ua-football.com.
41-летняя Лада Нестеренко в рядах команды Украины по лыжным гонкам была с 1996-го и по 2011-й год. В 2010-м Нестеренко выступила на первой и единственной в жизни Олимпиаде в Ванкувере. В 2007-м Лада заняла седьмое место на чемпионате мира в лыжных гонках на 30 км классическим стилем.
Также журналисты обращают внимание на 30-летнего Руслана Переходу. В прошлом году он выступал на чемпионате мира в финском Лахти. В 2014-м Руслан Перехода представлял Украину на Олимпиаде в Сочи.
Каким образом до недавних пор сборники Украины на Олимпиадах попали в состав национальной команды, которая 9-18 марта выступит на Паралимпиаде в Пхенчхане, пока неизвестно.



Теги: Украина, Паралимпиада, обман
 
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