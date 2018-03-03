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«Шахтер» усилился нигерийским форвардом

03.03.2018 10:45
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«Шахтер» усилился нигерийским форвардом

ФК «Шахтер» подписал контракт с нападающим «Манчестер Сити» Оларенважу Кайоде. Арендное соглашение рассчитано до конца сезона-2017/18 и включает опцию выкупа, сообщает terrikon.com.
Справка:
Оларенважу (Ларри) Кайоде
Родился 8 мая 1993 года в Ибадане (Нигерия).
Амплуа: нападающий
Рост: 175 см
Выступал за «Люцерн» (Швейцария), «Маккаби» (Нетания, Израиль), «Аустрию» (Австрия). В составе венского клуба стал лучшим бомбардиром чемпионата Австрии – 2016/17.
В августе 2017-го подписал четырехлетний контракт с английским «Манчестер Сити». Первую половину текущего сезона Кайоде на правах аренды провел в «Жироне» (12 матчей в Примере).



Теги: Донбасс, Нигерия, форвард, ФК "Шахтёр"
 
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