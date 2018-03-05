Леся Цуренко поднялась на 14 место в Чемпионской гонке WTA

05.03.2018 17:25

Украинка Леся Цуренко поднялась на 29 позиций в Чемпионской гонке Женской теннисной ассоциации (WTA), новая версия которой опубликована на официальном сайте организации в понедельник, сообщает РИА Новости.

Цуренко на прошедшей неделе завоевала титул на турнире в мексиканском Акапулько, благодаря чему сумела подняться с 43-го на 14-е место, которое она теперь делит со швейцаркой Белиндой Бенчич.