- Украина завоевала сразу пять медалей в первый день Паралимпиады-201810:00
- Футболиста удалили с поля из-за фамилии19:00
- Киевское "Динамо" сумело выстоять в гостевом матче против "Лацио" (ВИДЕО)09:45
- Стала известна причина смерти капитана «Фиорентины» Давиде Астори16:25
- Букмекеры не дают шансов "Динамо" в противостоянии с "Лацио"09:40
- ФК "Шахтер" вложит миллиард гривен в развитие спорта в Мариуполе09:20
- Леся Цуренко поднялась на 14 место в Чемпионской гонке WTA17:25
- У сборной Украины забрали медаль чемпионата мира по легкой атлетике08:26
- «Шахтер» усилился нигерийским форвардом10:45
- В паралимпийской сборной Украины нашли "симулянтов"14:05
Букмекеры не дают шансов "Динамо" в противостоянии с "Лацио"
8 марта киевское "Динамо" в гостях встретится с итальянским "Лацио" в рамках 1/8 финала Лиги Европы. Игра состоится в Риме на "Стадио Олимпико", начало – в 22:05 по киевскому времени. Букмекеры уже начали давать свои прогнозы относительно отчетного противостояния, сообщает Телеканал новостей «24».
По данным компании "Марафон", фаворитом пары "Лацио" – "Динамо" является итальянская команда. На их победу принимаются ставки с коэффициентом 1,44, а на победу "Динамо" можно поставить с показателем 8,3. Мало верят букмекеры и в ничью – коэффициент 5,0.
По убеждению специалистов "Марафона", в 1/4 финала Лиги Европы из этой пары также пройдет римский клуб – 1,27, а на выход "Динамо" принимаются ставки с коэффициентом 4,05.
Компания "Фаворит-спорт" тоже ставит на "Лацио" как и в грядущем матче, так и в целом в двухматчевом противостоянии.
Так, на викторию римлян в игре 8 марта можно поставить с коэффициентом 1,38, ничья тут оценивается в 4,9, а триумф киевлян – в 8,20. Что касается прохода в следующий раунд ЛЕ, то на "Лацио" принимаются ставки с коэффициентом 1,24, а на "Динамо" – 4,05.
Теги: букмекер, Лига Европы, ФК "Динамо" Киев
- АТО: Боевики продолжают обстрелы, один военный получил ранения22:31
- Завершение войны на Донбассе: Волкер указал на главную проблему21:52
- Стрелков в бешенстве: Россия готовит Донбасс к возвращению Украине21:34
- В «ДНР» собрались вернуть Vodafone17:55
- В зоне АТО ликвидировали боевика «Гомера» из «Оплота»17:32
- Гиркин: У нас на носу война с Украиной16:12
- "Оружие из "ДНР" – это глупость. Его и на украинской стороне хватает". Силовики рассказали, что думают о деле Рубана 15:49
- Порошенко пообещал быструю зачистку Донбасса14:11
- Тымчук: Российский Генштаб предписал боевикам на период выборов президента РФ ограничить огневые удары по Украине13:52
- Стало известно, какие травмы получили жертвы вчерашнего взрыва в Донецке13:29
- Медики рассказали, как наладить работу щитовидки08:01
- Наконец-то: украинцев порадовали долгожданным весенним прогнозом07:54
- Супрун требует быстрее выбирать семейного врача07:21
- Украина получила статус страны-аспиранта НАТО: Что это значит07:10
- АТО: Боевики продолжают обстрелы, один военный получил ранения22:31
- Путин дал понять, что СССР еще можно восстановить, более того, он уже начал его восстанавливать в 2014 году22:13
- Завершение войны на Донбассе: Волкер указал на главную проблему21:52
- Стрелков в бешенстве: Россия готовит Донбасс к возвращению Украине21:34
- Первоклассников в школы будут зачислять по-новому21:09
- Дезертирство среди украинских военных: статистика пугает20:42
- Медики рассказали, как наладить работу щитовидки08:01
- Супрун требует быстрее выбирать семейного врача07:21
- Родительская суббота 10 марта: что нельзя делать20:21
- Эти привычки заставляют организм стареть быстрее19:31
- И смех, и грех: 18 женских мыслей во время секса18:43
- Медики подсказали, как быстро вылечить больное горло20:48
- Лучший напиток, устраняющий похмельный синдром18:29
- Обретение главы Иоанна Предтечи 2018: в чем суть праздника14:56
- Медики рассказали о влиянии кофе на зрение13:57
- Душераздирающая история, которая доказывает, что у котов несколько жизней12:44
- Не хочешь? - Заставим! На Донбассе переселенцам продолжают навязывать необязательные платные услуги в "Ощадбанке"
- Начался бунт ветеранов АТО! Это уже не шутки. По всей стране восстали ветераны. ВИДЕО
- Устали воевать: главарь “ЛНР” сделал Украине неожиданное предложение
- 10 вещей, которые нельзя поднимать на улице
- В России на крупном предприятии "всплыло" украденное из оккупированного Донбасса оборудование
- Пенсионеров-переселенцев могут лишить выплат, если...
- Трындец какой-то: Жители Донецка о ценах на цветы к 8 Марта
- Синоптики рассказали, что в Украину идет настоящая весна
- Порошенко пообещал быструю зачистку Донбасса
- Зачем люди прячут тюбик зубной пасты в бачок унитаза, и почему стоит это сделать