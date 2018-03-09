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Киевское "Динамо" сумело выстоять в гостевом матче против "Лацио" (ВИДЕО)

09.03.2018 09:45
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Киевское "Динамо" сумело выстоять в гостевом матче против "Лацио" (ВИДЕО)

Футболисты киевского "Динамо" результативной ничьей (2:2) завершили в гостях первый матч 1/8 финала Лиги Европы против итальянского клуба "Лацио", сообщает Укринформ.
Мячи на римском "Стадио Олимпико" забили: Чиро Иммобиле (54-я минута), Фелипе Андерсон (62) - у хозяев; Виктор Цыганков (52) и Жуниор Мораес (79) - у киевлян, сообщает Укринформ.
Поединок обслуживала бригада арбитров из Словакии во главе с Иваном Кружляком.
Ответная встреча пройдет на киевском НСК "Олимпийский" 15 марта.



Теги: Рим, ничья, Лига Европы, ФК "Динамо" Киев
 
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