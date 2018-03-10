Украина завоевала сразу пять медалей в первый день Паралимпиады-2018

10.03.2018 10:00

На зимних Паралимпийских играх-2018 в Пхёнчхане (Республика Корея) состоялся первый медальный день. Разыграно 12 комплектов наград. В копилке сборной Украины - 5 медалей: по одному "золоту" и "серебру" и три "бронзы", сообщает Укринформ.

Пятикратным чемпионом Паралимпийских игр стал Виталий Лукьяненко, который выиграл биатлонный спринт на 7,5 км среди спортсменов с нарушением слуха. Серебро на счету Оксаны Шишковой в гонке на дистанции 6 км среди спортсменов с нарушениями зрения. Обладателями бронзовых медалей стали также биатлонисты - Людмила Ляшенко, Игорь Рептюх и Анатолий Ковалевский.

В общекомандном зачете лидирует сборная США - 3 золотые, 1 серебряная и 1 бронзовая. Вслед за американцами идут французы и нейтральные атлеты (по 2, 1, 0). Украина занимает 4 место (1, 1, 3), далее - Канада (1, 1, 2), Германия, Словакия (по 1, 1, 0) и Швейцария (1, 0, 0).

Медали в Пхёнчхане уже завоевали представители 15 стран из 49 команд-участниц.