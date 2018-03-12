Украина поднялась на 3 место в общекомандном зачете Паралимпиады-2018

12.03.2018 10:40

На зимних Паралимпийских играх-2018 в Пхёнчхане (Республика Корея) состоялся третий медальный день. Было разыграно 9 комплектов наград, сообщает Укринформ.

Копилка сборной Украины пополнилась золотой медалью Игоря Рептюха, который стал паралимпийским чемпионом в лыжной гонке на 20 км, "серебром" и "бронзой" Оксаны Шишковой и Людмилы Ляшенко соответственно на лыжной 15-километровке.

У "сине-желтых" уже 9 наград - 3 золотые, 2 серебряные и 4 бронзовые.

В общекомандном зачете лидирует сборная США - 5 золотых, 4 серебряные и 4 бронзовые. Вторыми идут французы (3, 3, 2). Украина - третья (3, 2, 4).

Медали в Пхёнчхане уже завоевали представители 20 стран из 49 команд-участниц.