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Украина поднялась на 3 место в общекомандном зачете Паралимпиады-2018
12.03.2018 10:40
На зимних Паралимпийских играх-2018 в Пхёнчхане (Республика Корея) состоялся третий медальный день. Было разыграно 9 комплектов наград, сообщает Укринформ.
Копилка сборной Украины пополнилась золотой медалью Игоря Рептюха, который стал паралимпийским чемпионом в лыжной гонке на 20 км, "серебром" и "бронзой" Оксаны Шишковой и Людмилы Ляшенко соответственно на лыжной 15-километровке.
У "сине-желтых" уже 9 наград - 3 золотые, 2 серебряные и 4 бронзовые.
В общекомандном зачете лидирует сборная США - 5 золотых, 4 серебряные и 4 бронзовые. Вторыми идут французы (3, 3, 2). Украина - третья (3, 2, 4).
Медали в Пхёнчхане уже завоевали представители 20 стран из 49 команд-участниц.
Теги: Корея, Паралимпиада, медаль
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