Золото Тараса Радя вывело Украину на второе место медального зачета Паралимпиады-2018

13.03.2018 08:30

Биатлонист Тарас Радь завоевал для сборной Украины четвертое золото на Паралимпиаде-2018 в Пхенчхане, сообщает ИА "ЛІГАБізнесІнформ".

Спортсмен из Тернополя стал паралимпийским чемпионом в биатлонной гонке на 12,5 км среди участников с поражением опорно-двигательного аппарата.

На четырех огневых рубежах Радь ни разу не промахнулся. Он финишировал с отрывом более чем на 1 минуту. Американцы Даниэль Кноссен и Андре Соул заняли второе и третье место соответственно.

В копилке сборной Украины уже 10 наград - четыре золотые, две серебряные и четыре бронзовые. На данный момент Украина занимает вторую строчку в медальном зачете Паралимпиады. Первое место у спортсменов из США.