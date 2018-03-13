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Золото Тараса Радя вывело Украину на второе место медального зачета Паралимпиады-2018

13.03.2018 08:30
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Золото Тараса Радя вывело Украину на второе место медального зачета Паралимпиады-2018

Биатлонист Тарас Радь завоевал для сборной Украины четвертое золото на Паралимпиаде-2018 в Пхенчхане, сообщает ИА "ЛІГАБізнесІнформ".
Спортсмен из Тернополя стал паралимпийским чемпионом в биатлонной гонке на 12,5 км среди участников с поражением опорно-двигательного аппарата.
На четырех огневых рубежах Радь ни разу не промахнулся. Он финишировал с отрывом более чем на 1 минуту. Американцы Даниэль Кноссен и Андре Соул заняли второе и третье место соответственно.
В копилке сборной Украины уже 10 наград - четыре золотые, две серебряные и четыре бронзовые. На данный момент Украина занимает вторую строчку в медальном зачете Паралимпиады. Первое место у спортсменов из США.



Теги: Украина, Паралимпиада, биатлон, золотая медаль
 
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