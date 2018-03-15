Сегодня "Динамо" попробует "пройти" "Лацио"

15.03.2018 13:20

Сегодня, 15 марта в Киеве состоится ответный матч 1/8 финала Лиги Европы между "Динамо" и "Лацио", сообщает ТСН.

Первая игра завершилась со счетом 2:2. Для выхода в четвертьфинал "Динамо" достаточно ничьей 0:0 или 1:1, главное - не проиграть.

Согласно котировкам букмекеров, фаворитом встречи будут гости: "Динамо" – "Лацио" – 3.20 х 3.50 х 2.20.

Матч стартует в 20:00. Прямая трансляция будет доступна на телеканалах "Украина" и "Футбол 1".





