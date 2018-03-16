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"Динамо" вслед за "Шахтером" споткнулось об "итальянский барьер"
«Динамо» в ответном поединке 1/8 финала Лиги Европы уступило «Лацио» и выбыло из Лиги Европы, сообщает XSPORT.ua.
Счет во встрече на 23-й минуте открыл Лукас Лейва, который, опередив Владимира Шепелева, головой замкнул передачу с углового. А уже под занавес поединка точку во встрече поставил Стефан Де Врей. Голландец также отметился после корнера.
В целом, весь поединок прошел под диктовку гостей. Команда Симоне Индзаги с самого начала матча захватила инициативу и регулярно создавала моменты у ворот Дениса Бойко. В свою очередь «Динамо» в созидании не очень преуспело. За 90 минут киевляне не нанесли ни одного удара в створ.
В итоге – закономерная победа «Лацио», которое вслед за «Ромой» выбивает украинский клуб из еврокубков.
Напомним, первый поединок на «Стадио Олимпико» завершился со счетом 2:2. Таким образом, двухматчевое противостояние завершилось с общим счетом 4:2 в пользу «орлят».
Теги: Италия, Лига Европы, ФК "Динамо" Киев
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