Украинские биатлонисты принесли еще три медали в копилку паралимпийской сборной

16.03.2018 11:40

В седьмой день Паралимпийских игр 2018 года в южнокорейском Пхенчхане украинские спортсмены выиграли сразу три медали в биатлоне. Об этом сообщается на сайте соревнований, передает РБК - УКРАЇНА.

Виталий Лукьяненко завоевал золото в гонке на 15 км среди спортсменов с нарушениями зрения. Вторым финишировал Александр Казик, который уступил Лукьяненко 24 секунды.

В гонке на 12,5 км среди спортсменов с нарушениями зрения украинка Оксана Шишкова выиграла серебро, завоевав для себя пятую награду на этих Играх. Таким образом, после седьмого соревновательного дня в активе наших спортсменов 19 наград: 6 золотых, 6 серебряных и 7 бронзовых. Украина разположилась на 4 месте медального зачета.