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Украинские биатлонисты принесли еще три медали в копилку паралимпийской сборной

16.03.2018 11:40
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Украинские биатлонисты принесли еще три медали в копилку паралимпийской сборной

В седьмой день Паралимпийских игр 2018 года в южнокорейском Пхенчхане украинские спортсмены выиграли сразу три медали в биатлоне. Об этом сообщается на сайте соревнований, передает РБК - УКРАЇНА.
Виталий Лукьяненко завоевал золото в гонке на 15 км среди спортсменов с нарушениями зрения. Вторым финишировал Александр Казик, который уступил Лукьяненко 24 секунды.
В гонке на 12,5 км среди спортсменов с нарушениями зрения украинка Оксана Шишкова выиграла серебро, завоевав для себя пятую награду на этих Играх. Таким образом, после седьмого соревновательного дня в активе наших спортсменов 19 наград: 6 золотых, 6 серебряных и 7 бронзовых. Украина разположилась на 4 месте медального зачета.



Теги: Украина, Паралимпиада, медаль
 
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