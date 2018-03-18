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Бокс: украинец Гвоздик победил француза Амара
Сегодня, 18 марта, стало известно, что в поединке за титул временного чемпиона мира по версии WBC в полутяжелом весе украинский боксер Александр Гвоздик победил француза Мехди Амара.
"В 12-м раунде бойцы ввязались в рубку, стремясь закончить бой досрочно, однако, пропуская удары, оба остались на ногах. В итоге единогласным решением судей победу завоевал харьковский боксер, - сообщает 112.ua. - Стоит отметить, что теперь Гвоздик стал обязательным соперником чемпиона по версии WBC. Пока этим поясом владеет Адонис Стивенсон, однако 19 мая в Монреале он будет боксировать с претендентом на титул Баду Джеком".
Отметим, что Гвоздика могут назначить официальным претендентом на бой против российского чемпиона по версии WBO Сергея Ковалева. С соответствующей просьбой обратился промоутер Боб Арум.
Теги: спорт, бокс, Александр Гвоздик
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