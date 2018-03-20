Украинские паралимпийцы заработали в Пхенчхане 90 млн грн

20.03.2018 18:00

Украинским паралимпийцам выплатили денежные вознаграждения за медали Паралимпиады-2018 на общую сумму 90 млн грн. Об этом сообщил министр молодежи и спорта Игорь Жданов у себя в Facebook, передает ИА "ЛІГАБізнесІнформ".

"Министерство молодежи и спорта выплатило чемпионам и призерам зимних Паралимпийских игр-2018 государственные награды на общую сумму более 90 млн грн", - отметил Жданов.

По его словам, спортсменам уже перечислили средства на карточки по возвращению в Украину.

"Наши паралимпийцы получили от государства достойное вознаграждение в гривнах по курсу НБУ: за первое место - $125 тысяч, за второе место - $80 тысяч, за третье место - $55 тысяч", - отметил Жданов.

Сборная Украины в Пхенчхане завоевала 22 награды - семь золотых, семь серебряных и восемь бронзовых, заняв четвертое место по общему количеству наград и шестое место - в общекомандном зачете среди 49 стран-участниц "белых" Игр-2018.