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Марадона назвал фаворитов ЧМ-2018
22.03.2018 16:00
Знаменитый аргентинец Диего Марадона не считает французов претендентами на победу в чемпионате мира, который пройдет в России, сообщает terrikon.com.
"Сборная Франции - хорошая команда, за нее выступают сильные игроки, например, Погба, но она совсем не фаворит турнира, - сказал чемпион мира-1986, которого цитируют информационные агентства. - Для меня фавориты турнира - Германия и Испания".
Теги: прогноз, Чемпионат мира по футболу, Диего Марадона
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