"Шахтер" предложил новый контракт Паулу Фонсеке

27.03.2018 11:10

Главный тренер донецкого футбольного клуба "Шахтер" Паулу Фонсека сообщил, что клуб предложил ему остаться, но португальский специалист пока не принял окончательного решения, сообщает Укринформ.

"Шахтер" уже предложил мне продлить контракт, мы ведем переговоры. Я пока не решил, оставаться мне или уйти. Были и другие предложения, но теперь я должен обдумать, что лучше для моей карьеры. Я чувствую себя более ценным, мне нравится этот опыт. Однажды, очевидно, я вернусь в чемпионат Португалии", - цитирует Фонсеку ua-football.

Напомним, 45-летний португальский специалист Паулу Фонсека пришел в "Шахтер" в 2016 году и за это время выиграл с "горняками" чемпионат Украины, а также дошел до 1/8 финала в Лиге чемпионов УЕФА. Интерес к специалисту проявляли ряд европейских клубов, среди которых назывался и лондонский "Арсенал".