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Украина пробилась на Евро-2018 (U-19)
Сборная Украины среди 19-летних в последнем матче элит-раунда отбора к Евро-2018 (U-19) одержала волевую победу над румынской командой и квалифицировалась в финальный турнир первенства континента. Об этом сообщает Федерация футбола Украины, передает УНН.
Подопечные Александра Петракова пропустили первыми на 77-й минуте. Однако на последних минутах матча защитник “Днепра-1” Александр Сафронов и его коллега по амплуа из “Шахтера” Валерий Бондарь принесли нашей команде необходимую победу (2:1).
Украина (U-19): Кучерук, Бондарь (к), Сафронов, Миколенко, Корниенко, Булеца (Ременюк, 74), Супряга (Кулаков, 90+5), Хахлев, Дрышлюк, Кащук, Снурницин.
Таким образом, Украина заняла первое место в своей группе и вышла на Евро-2018 в Финляндии. Итоговое положение в квартете следующее: Украина — 7 очков, Румыния — 6, Сербия — 3, Швеция — 1.
Заметим, что финальный турнир состоится в Финляндии. Кроме хозяев турнира — финнов, туда попали сборные: Украины, Англии, Италии, Португалии, Турции, Франции и Норвегии.
Теги: Украина, Чемпионат Европы, U-19
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