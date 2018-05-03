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"Манчестер Юнайтед" предложил €57 млн за игрока "Шахтера"

03.05.2018 12:30
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"Манчестер Юнайтед" предложил €57 млн за игрока "Шахтера"

"Манчестер Юнайтед" добился прогресса в переговорах по переходу полузащитника "Шахтера" Фреда. Сумма трансфера составит около 57 млн евро, сообщает Daily Mail, передает Укринформ.
Ранее сообщалось, что Фредом также интересовались английский "Арсенал" и французский "ПСЖ". По оценкам зарубежных СМИ, скорее всего 25-летний бразилец окажется именно в "Манчестер Юнайтед". Сам Фред заявлял, что рассчитывает покинуть "Шахтер" еще до начала ЧМ-2018.



Теги: Донбасс, трансфер, ФК "Шахтёр", ФК "Манчестер Юнайтед"
 
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