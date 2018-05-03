Определился второй участник киевского финала Лиги чемпионов

03.05.2018 09:05

После окончания полуфинальных матчей Лиги чемпионов 2017-2018 стали известны оба участника финала турнира, который пройдет на НСК "Олимпийский" в Киеве, сообщает Апостроф.

В финальном матче за победу в ЛЧ будут бороться "Реал" и "Ливерпуль".

"Реал" вышел в финал главного клубного турнира Европы в третий раз подряд и в шестнадцатый раз в истории (с учетом Кубка европейских чемпионов). "Ливерпуль" будет бороться за трофей в решающем матче в восьмой раз и впервые с 2007 года.

Отметим, что номинальным хозяином финального матча будет мадридский клуб.