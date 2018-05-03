Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Спорт

Определился второй участник киевского финала Лиги чемпионов

03.05.2018 09:05
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Определился второй участник киевского финала Лиги чемпионов

После окончания полуфинальных матчей Лиги чемпионов 2017-2018 стали известны оба участника финала турнира, который пройдет на НСК "Олимпийский" в Киеве, сообщает Апостроф.
В финальном матче за победу в ЛЧ будут бороться "Реал" и "Ливерпуль".
"Реал" вышел в финал главного клубного турнира Европы в третий раз подряд и в шестнадцатый раз в истории (с учетом Кубка европейских чемпионов). "Ливерпуль" будет бороться за трофей в решающем матче в восьмой раз и впервые с 2007 года.
Отметим, что номинальным хозяином финального матча будет мадридский клуб.



Теги: Киев, Лига Чемпионов
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх