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Лучший голеадор "Шахтера" покидает клуб

04.05.2018 15:00
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Лучший голеадор "Шахтера" покидает клуб

Основной форвард донецкого "Шахтера" Факундо Феррейра находится в шаге от перехода в турецкий "Бешикташ", сообщает ТСН.
По информации Terrikon.com, соглашение нападающего "горняков" со стамбульским грандом будет рассчитано на четыре года. Это подтверждает скан документа, который обнародовали в турецком клубе. На нем стоят подписи спортивного директора "Бешикташа" Умута Гюнера и агента игрока Кристиана Брагарника.
Согласно контракту, Феррейра будет зарабатывать в составе "орлов" 2,2 миллиона евро. Только в первой свой сезон аргентинец получит на 100 тысяч меньше. Кроме того, предусмотрен бонус в размере 200 тысяч евро, который будет активирован только в том случае, если Факундо отметится 20 или более раз.
Напомним, что действующий контракт Феррейры с "Шахтером" рассчитан до середины 2018 года. Таким образом, он покинет дончан на правах свободного агента.



Теги: Донбасс, контракт, ФК "Шахтёр", Факундо Феррейра
 
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