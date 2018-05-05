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Киевское "Динамо" сделало неожиданный подарок "Шахтеру" (ВИДЕО)

05.05.2018 08:40
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Киевское "Динамо" сделало неожиданный подарок "Шахтеру" (ВИДЕО)

Киевское "Динамо" не сумело дома победить "Мариуполь" в поединке 30-го тура украинской Премьер-лиги и существенно уменьшило свои шансы на победу в чемпионате, сообщает ИА "ЛІГАБізнесІнформ".
Команда Александра Хацкевича потеряла очки, принимая мариупольцев в Киеве на стадионе имени Лобановского, матч завершился со счетом 1:1.
Этот результат значительно уменьшает шансы киевлян на чемпионство. Теперь "Динамо" нужно надеяться, что "Заря" и "Верес" на двоих у отберут у "Шахтера" минимум три очка.
Следует отметить, что полузащитник "Динамо" Цыганков забил второй гол в ворота "Мариуполя", но судья не засчитал взятие ворот.



Теги: Донбасс, Мариуполь, ничья, ФК "Шахтёр", ФК "Динамо" Киев
 
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