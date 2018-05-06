"Шахтер" на один шаг приблизился к "золоту" чемпионата (ВИДЕО)

06.05.2018 10:10

Команда Паулу Фонсеки воспользовалась осечкой киевлян и сделала чемпионский рывок за два тура до конца сезона Премьер-лиги, сообщает football.ua..

Победа далась "горнякам" очень непросто, хотя инициативой Шахтер владел практически весь матч. Уже на 20-й минуте подопечным португальца удалось открыть счет в игре. Феррейра получил пас от Тайсона в штрафной и пробил мимо Лунина. После пропущенного гола Заря настойчиво продолжила играть в подвижный, комбинационный футбол. Но в первом тайме Шахтер оборонялся практически безошибочно.

Доминирование дончан продолжилось и во второй 45-минутке, но то не хватало точности в последнем ударе, то отлично играла Заря в защите. Луганская команда продолжала действовать на быстрых контратаках, что воплотилось в забитый гол на 63-й минуте. Лунев пробивал с правого угла штрафной, но мяч попал в голову Юри и залетел в ворота. Курьезно, но Заря все же сравняла счет.

Дальше посыпалось огромное количество желтых карточек и, как следствие, тренерские перестановки. Заря укрепляла оборонительные редуты стараясь увезти из Харькова ничью, а Шахтер значительно освежил атакующую линию.

В результате, все решило индивидуальное матерство Тайсона. Бразилец решился на шикарный рывок к штрафной Зари, обыграл троих защитников и пробил в дальний угол, Лунин немного не дотянулся до мяча. Победа Шахтера практически "сводит к нулю" шансы Динамо на чемпионство, отрыв дончан за два тура до конца составляет пять очков.