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ФИФА оштрафовала Россию за расизм

09.05.2018 16:40
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ФИФА оштрафовала Россию за расизм

ФИФА оштрафовала руководящий орган российского футбола за расистские выкрики местных болельщиков в товарищеской игре против сборной Франции, сообщает Новое время.
Российский футбольный союз должен будет заплатить Международной федерации футбола штраф в размере 30 тысяч швейцарских франков.
Видео с матча, в котором Франция выиграла со счетом 3:1, показало, что российские зрители целенаправленно имитировали звуки обезьян по отношению к полузащитнику Манчестер Юнайтед Полю Погба перед тем, как француз забил гол.



Теги: Россия, ФИФА, штраф, расизм
 
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