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Ломаченко сразился с Линаресом в дуэли взглядов

11.05.2018 09:05
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Ломаченко сразился с Линаресом в дуэли взглядов

На состоявшейся накануне финальной пресс-конференции украинский претендент Василий Ломаченко (10-1, 8 КО) и венесуэльский чемпион WBA в лёгком весе (до 61,2 кг) Хорхе Линарес (44-3, 27 КО) провели традиционную дуэль взглядов, сообщает vRINGe.
Уже 12 мая на арене легендарного спорткомплекса Madison Square Garden в Нью-Йорке (США) бойцам предстоит выявить сильнейшего.
В случае победы над венесуэльцем, украинец получит возможность стать чемпионом мира уже в третьей весовой категории.



Теги: бокс, дуэль, Василий Ломаченко, взгляд
 
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