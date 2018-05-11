Ломаченко сразился с Линаресом в дуэли взглядов

11.05.2018 09:05

На состоявшейся накануне финальной пресс-конференции украинский претендент Василий Ломаченко (10-1, 8 КО) и венесуэльский чемпион WBA в лёгком весе (до 61,2 кг) Хорхе Линарес (44-3, 27 КО) провели традиционную дуэль взглядов, сообщает vRINGe.

Уже 12 мая на арене легендарного спорткомплекса Madison Square Garden в Нью-Йорке (США) бойцам предстоит выявить сильнейшего.

В случае победы над венесуэльцем, украинец получит возможность стать чемпионом мира уже в третьей весовой категории.