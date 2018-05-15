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Двух футболистов "Шахтера" пригласили на ЧМ-2018 в России

15.05.2018 09:45
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Двух футболистов "Шахтера" пригласили на ЧМ-2018 в России

Наставник национальной сборной Бразилии по футболу Тит определился с окончательной заявкой на чемпионат мира 2018 года, который пройдет с 14 июня на территории России, сообщает УНН.
В список из 23 игроков вошли и два представителя донецкого “Шахтера” — Фред и Тайсон. Стоит отметить, что в заявке также присутствуют трое экс-игроков "горняков" - Виллиан и Фернандиньо и Дуглас Коста.



Теги: Россия, Донбасс, ФК "Шахтёр", Чемпионат мира по футболу
 
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