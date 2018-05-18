Фонсека подписал новый контракт с "Шахтером"

18.05.2018 13:00

Португальский тренер Паулу Фонсека продолжит свою работу с "Шахтером". Новый контракт рассчитан до лета 2020 года. Об этом заявил президент клуба Ринат Ахметов, сообщает SportArena.

«Паулу Фонсека – в "Шахтере", и я очень рад этому! Мы подписали новый контракт на два года», — цитирует Ахметова официальный сайт Горняков.

«У меня было желание продолжить свою карьеру в "Шахтере". Крайне важно было почувствовать, что президент клуба Ринат Ахметов, сотрудники и футболисты хотят, чтобы я остался, чтобы продолжил работу, которую мы начали два сезона назад. Повторюсь, очень счастлив, что продлил контракт с донецким клубом. Также хочу поблагодарить своего агента Марку Абреу, который сыграл важную роль в переговорах», — отметил Паулу Фонсека.

Фонсека стал главным тренером "Шахтера" 31 мая 2016 года, придя из Браги. Под его руководством оранжево-черные дважды выиграли чемпионат Украины и два раза становились победителями Кубка Украины. В текущем сезоне "Шахтер" дошел до 1/8 финала Лиги чемпионов, где уступил "Роме".