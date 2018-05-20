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Свитолина обыграла в финале первую ракету мира

20.05.2018 15:50
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Свитолина обыграла в финале первую ракету мира

Сегодня, 20 мая, лучшая теннисистка Украина Элина Свитолина в финале престижного турнира WTA в Риме не оставила шансов первой ракетке мира Симоне Халеп из Румынии.

"Элина забрала под ноль первый сет, а во втором быстро сделала брейк, после чего довела дело до победного конца - 6:4. Отметим, что для Свитолиной это вторая подряд победа в Риме, благодаря чему она защитила все 900 рейтинговых очков и удержалась на четвертом месте в мировом рейтинге, - сообщает zn.ua. - Матч продлился 1 час и 10 минут, за которые украинка допустила одну двойную ошибку и реализовала четыре брейк-поинта. Халеп дважды подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала пять брейк-поинтов".

Финал

Симона Халеп (Румыния, 1) – Элина Свитолина (Украина, 4) - 0:6, 4:6

Отметим, что в нынешнем сезоне Элина Свитолина сумела пробиться в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии, а также выиграла турниры в Брисбене, Дубае, а теперь и в Риме.



Теги: Украина, спорт, теннис, Элина Свитолина
 
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