Свитолина обыграла в финале первую ракету мира

20.05.2018 15:50

Сегодня, 20 мая, лучшая теннисистка Украина Элина Свитолина в финале престижного турнира WTA в Риме не оставила шансов первой ракетке мира Симоне Халеп из Румынии.



"Элина забрала под ноль первый сет, а во втором быстро сделала брейк, после чего довела дело до победного конца - 6:4. Отметим, что для Свитолиной это вторая подряд победа в Риме, благодаря чему она защитила все 900 рейтинговых очков и удержалась на четвертом месте в мировом рейтинге, - сообщает zn.ua. - Матч продлился 1 час и 10 минут, за которые украинка допустила одну двойную ошибку и реализовала четыре брейк-поинта. Халеп дважды подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала пять брейк-поинтов".



Финал



Симона Халеп (Румыния, 1) – Элина Свитолина (Украина, 4) - 0:6, 4:6



Отметим, что в нынешнем сезоне Элина Свитолина сумела пробиться в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии, а также выиграла турниры в Брисбене, Дубае, а теперь и в Риме.



