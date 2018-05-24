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Дарио Срна сообщил об уходе из "Шахтера"
24.05.2018 13:00
Экс-капитан "Шахтера" Дарио Срна сообщил, что покинет клуб, поскольку хочет еще поиграть, а "горняки" видят его только в административной роли, информирует football.ua.
В то же время, стало известно, что Дарио ведет переговоры с ПАОКом.
По информации Hellas Football, стороны уже договорились об условиях контракта. Соглашение будет рассчитано на 1 год с опцией продления еще на сезон. Для перехода в ПАОК Дарио осталось только пройти медосмотр.
Срна не играл с сентября в связи с дисквалификацией из-за допинга. Он успел провести в нынешнем сезоне 10 матчей во всех турнирах за "Шахтер" и отметиться 4 ассистами.
Теги: Донбасс, карьера, Дарио Срна, ФК "Шахтёр"
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