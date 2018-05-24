Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Спорт

Дарио Срна сообщил об уходе из "Шахтера"

24.05.2018 13:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Дарио Срна сообщил об уходе из "Шахтера"

Экс-капитан "Шахтера" Дарио Срна сообщил, что покинет клуб, поскольку хочет еще поиграть, а "горняки" видят его только в административной роли, информирует football.ua.
В то же время, стало известно, что Дарио ведет переговоры с ПАОКом.
По информации Hellas Football, стороны уже договорились об условиях контракта. Соглашение будет рассчитано на 1 год с опцией продления еще на сезон. Для перехода в ПАОК Дарио осталось только пройти медосмотр.
Срна не играл с сентября в связи с дисквалификацией из-за допинга. Он успел провести в нынешнем сезоне 10 матчей во всех турнирах за "Шахтер" и отметиться 4 ассистами.



Теги: Донбасс, карьера, Дарио Срна, ФК "Шахтёр"
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх