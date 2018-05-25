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В Киеве неизвестные избили фанатов «Ливерпуля» (ВИДЕО)

25.05.2018 11:45
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В Киеве неизвестные избили фанатов «Ливерпуля» (ВИДЕО)

В Киеве неизвестные в масках напали на болельщиков "Ливерпуля" перед финалом Лиги чемпионов. Об этом сообщает издание Mirror, передает ИА "ЛІГАБізнесІнформ".
Группа хулиганов из 20 человек штурмовали ресторан около 20:30. Несколько фанатов получили порезы головы и шеи.
Инцидент произошел в ресторане Rooster неподалеку от стадиона НСК "Олимпийский".  В газете отмечают, что фанаты английского клуба "использовали столы и стулья, чтобы защитить себя".
В пресс-службе полиции рассказали, что задержали двух человек, которые участвовали в драке, и доставили в управление полиции двух пострадавших иностранцев. Задержаны отказались давать какие-либо объяснения по поводу случившегося, ссылаясь на нормы статьи 63 Конституции, а пострадавшие - отказались от написания заявлений, рассказали в полиции.
На двух задержанных составили административные протоколы по ст.173 (мелкое хулиганство) Кодекса об административных правонарушениях.



Теги: Киев, Лига Чемпионов, драка, фанат
 
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