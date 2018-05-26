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Вратарь "Ливерпуля" помог "Реалу" выиграть очередную Лигу чемпионов
В финале Лиги чемпионов, который прошел 26 мая на киевском НСК "Олимпийский", победу праздновал мадридский "Реал". "Ливерпуль" оказался повержен во многом стараниями своего голкипера Кариуса.
Приводим вашему вниманию обзор матча от 112.ua.
"Красные" попытались взять старт матча своей активностью. Они быстрее перемещались по полю и комбинировали, но защита "Реала" справлялась со своими обязанностями. Подопечные Зидана постарались с самого начала быть максимально спокойными и не уходить в эмоциональный футбол. Они спокойно держали мяч, когда могли, особо не убегая вперед.
На 30 минуте капитан "Реала" Серхио Рамос грубо схватил за руку Мохаммеда Салаха и тот упал на газон. После вмешательства врачей и под аплодисменты трибун египтянин с грустью в глазах покинул поле. Спустя несколько минут за египтянином в подтрибунные помещение "Олимпийского" отправился Карвахаль.
Под конец первого тайма "Реала" выровнял игру и сам немного повладел инициативой. Бензема даже удалось отправить мяч в ворота Кариуса, но до этого судья свистнул положение вне игры у Роналду, так что, "сливочные" только зря обрадовались.
Второй тайм начался с опасного момента у ворот "Ливерпуля". После суматохи и рикошета мяч отлетел к Начо, который одиноко стояла в центре штрафной. Испанец пробил над Кариусом, но мяч угодил в перекладину. Но уже вскоре мяч оказался в воротах Кариуса.
Причем, вратарь "Ливерпуля" сделал максимум, чтоб это случилось. Голкипер забрал мяч в руки после передачи и попытался выкинуть его, но это у него вышло. А вышло у него попасть в ногу Бензема, от которой мяч спокойно вкатился в ворота. Но "Ливер" среагировал на пропущенный гол очень быстро. "Красные" заработали угловой, после которого Мане отправил мяч в ворота Наваса.
А после этого Зидан решил освежить игру и сменил Иско на Гареты Бейла. И некогда самый дорогой игрок мира сотворил шедевр, переправив в ворота ударом "ножницами" мяч после навеса Марсело.
После этого игра пошла на встречных курсах. Садио Мане бил из-за штрафной низом, но попал в штангу. В ответ Роналду вышел один на один с Кариусом, но голкипер справился с ударом португальца.
Под конец матча голкипер "Ливерпуля", который кроме ляпа выдавал и хорошие сейвы, снова подвел свою команду. В этот раз он справился с дальним ударом Бейла - мяч от рук вратаря влетел в ворота.
Напомним, мадридский "Реал" увеличил свой рекорд по победам в Кубке чемпионов. У команды из столицы Испании их уже 13. При этом "Реал" взял Кубок третий год подряд – небывалое доселе достижение.
Статистика мачта:
26 мая, 21:45
Киев, "Олимпийский"
Лига чемпионов, финал
"Реал" - "Ливерпуль" 3:1
Гол: Бензема, 51, Бейл, 63, 83 - Мане, 55
"Реал" Мадрид: Навас - Марсело, Рамос, Варан, Карвахаль (Начо, 37) - Кроос, Каземиро, Модрич - Иско (Бейл, 61) - Роналду, Бензема (Асенсио, 89)
"Ливерпуль": Кариус - Робертсон, Ван Дейк, Ловрен, Арнольд - Вейналдум, Хендерсон, Милнер (Джан, 83) - Мане, Фирмино, Салах (Лаллана, 30)
Теги: спорт, футбол, Лига Чемпионов, Реал (Мадрид)
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