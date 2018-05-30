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Ломаченко на полгода оставит ринг из-за травмы плеча

30.05.2018 10:40
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Ломаченко на полгода оставит ринг из-за травмы плеча

Чемпион мира по версии WBA в легком весе Василий Ломаченко (11-1, 9 КО) перенесет операцию на плече, которое он повредил 12 мая в бою против Хорхе Линареса (44-4, 27 КО). Об этом боксер сообщил на своей странице в Instagram, передает XSPORT.ua.
По информации ESPN, хирургическое вмешательство состоится 30 мая. Оперировать Ломаченко будет известный врач Нил Элатраш, который ранее работал с Владимиром Кличко, Мэнни Пакьяо, Кобе Брайантом и Томом Брэди. По его словам, у Ломаченко есть вывих в плече.
Если операция пройдет без осложнений, Ломаченко сможет вернуться к тренировкам в октябре, а провести бой в начале декабря.



Теги: операция, Василий Ломаченко, плечо, травма
 
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