Назван самый дорогой футболист мира

05.06.2018 11:25

Аналитики из CIES Football Observatory назвали игрока сборной Англии и лондонского Тоттенхэма Гарри Кейна самым дорогим футболистом мира, оценив трансферную стоимость форварда в €201,2 млн. Список из 100 самых дорогих футболистов опубликован на сайте портала, сообщает ICTV.

Кроме 24-летнего Кейна, в пятерку самых дорогих игроков вошли бразилец Неймар с ПСЖ (€195,7 млн), француз Киллиан Мбаппе также с ПСЖ (€186,5 млн), аргентинец Лионель Месси из Барселоны (€184,2 млн) и египтянин Мохаммед Салах из Ливерпуля (€171,3 млн).

Форвард мадридского Реала Криштиану Роналду, который стал пятикратным обладателем Кубка Лиги чемпионов, оценивается в €103,4 млн и расположился на 24-й строчке рейтинга.

Украинских футболистов в первой сотне нет.

Аналитики CIES Football Observatory при оценке стоимости футболистов применяют эксклюзивный алгоритм. Учитывается возраст, позиция, выступления на клубном и национальном уровнях (частота появления на поле и голы), успехи клубов и сборных, уровень чемпионата.