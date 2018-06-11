- Виталий Кличко стал членом Международного зала боксерской славы11:25
- Австралия присоединилась к бойкоту ЧМ в России08:50
- Лучший голеадор «Шахтера» перешел в «Бенфику»08:45
- Фред стал игроком "Манчестер Юнайтед"08:40
- Назван самый дорогой футболист мира11:25
- «Л/ДНР» отдыхают: жители Закарпатья отправились на слет футболистов-сепаратистов11:40
- Россия «присвоила» легендарных украинских футболистов09:00
- Финал Лиги чемпионов "подарил" Киеву более 4 тысяч тонн мусора09:40
- Единственный в Украине: канал «Интер» покажет все матчи ЧМ-2018 в России18:48
- Ломаченко на полгода оставит ринг из-за травмы плеча10:40
Виталий Кличко стал членом Международного зала боксерской славы
Бывший чемпион мира по версиям WBC и WBO в супертяжелом весе Виталий Кличко вошел в число членов Международного зала боксерской славы. Торжественная церемония состоялась в деревне Канастота недалеко от Нью-Йорка, сообщает ИА "ЛІГАБізнесІнформ".
Достижения нынешнего мэра Киева на профессиональном ринге - 45 побед (из них 41 досрочная) и всего два поражения, причем оба - из-за травм.
Помимо украинского экс-боксера, свои места в IBHOF заняли также известный бесстрашным стилем бокса мексиканец Эрик "Ужасный" Моралес, американский мастер защиты и джеба Рональд "Винки" Райт, а также обозреватели Джим Грэй и Стив Альберт. В зал славы, помимо них, включены и несколько лиц посмертно.
Церемонию вчера, 10 июня, посетили около тысячи любителей этого вида спорта.
Теги: бокс, награда, Виталий Кличко, церемония
- Боевики притащили под Мариуполь "Чебурашку" - систему залпового огня17:34
- Миссия ОБСЕ снова обнаружила тяжелое вооружение боевиков16:20
- Пьяный мариуполец «спас» ребенка от отца с игрушкой. Мужчина в реанимации15:04
- В центре Мариуполя таинственное подземелье скрывало оружие Вермахта 14:32
- Официально: Порошенко решил судьбу Донбасса, вынесен вердикт13:35
- Стало известно, кого из переселенцев Донбасса обеспечат жильем13:00
- Жебривский покидает должность главы Донецкой ОВГА?12:45
- Бои на Донбассе: ВСУ наказали врага ответным ударом, боевики понесли потери11:35
- Захарченко могут сменить на «украинского Кадырова»: названы имена «преемников»10:45
- Захарченко заявил о готовности рассмотреть вопрос ввода миротворцев ООН на Донбасс10:30
- Закон о Высшем Антикоррупционном суде подписан президентом18:12
- «Голубые каски» и конфликт на Донбассе. Что будут обсуждать главы МИДов «нормандской четверки»17:55
- Боевики притащили под Мариуполь "Чебурашку" - систему залпового огня17:34
- Евродепутаты призывают Порошенко возглавить гей-парад17:15
- В Грузии из выброшенных протухших яиц вылупились тысячи цыплят16:52
- Почему важно прощать? Как простить человека?16:36
- Миссия ОБСЕ снова обнаружила тяжелое вооружение боевиков16:20
- Украинцы массово сдают валюту16:00
- Придется подождать: стало известно, когда Украина получит новый транш МВФ15:40
- Смолий: НБУ может вернуть валютные ограничения15:22
- Почему важно прощать? Как простить человека?16:36
- Вечные пессимисты: какие знаки Зодиака не дают себе быть счастливыми13:48
- Эти лечебные растения понижают уровень вредного холестерина11:45
- Кому нельзя есть мороженое11:15
- Каким даром тебя наградила дата рождения10:00
- Супрун предупредила об опасной эпидемии09:15
- 5 обычных предметов в вашем доме, которые приносят благополучие и счастье09:00
- Энергетическая совместимость в любви по дате рождения08:12
- 8 запахов, которые заставят комара отказаться от вашей крови07:35
- Кризисы на оккупированном Донбассе: волны идут одна за другой22:20
- Новости из ОРДО: преемника "Моторолы" после страшной аварии лечит врач из Тернополя
- В ОРДЛО прорвались нужные авто
- Появились хорошие новости от "Донбасс SOS" для ВПЛ и жителей временно оккупированных территорий
- Пенсии для ВПЛ и неподконтрольного Донбасса: названы ключевые проблемы
- Названа главная интрига в переговорах по урегулированию конфликта на Донбассе
- На КПВВ «Майорское» паника – «объявляют красную зону»
- Никто никуда не отходил: волонтер прокомментировал "оставление" ВСУ двух поселков у Горловки
- Спикер оккупантов Донбасса "освободил" Гладосово и Травневое
- Миротворцы для Донбасса: неприятный прогноз накануне встречи глав МИД "нормандской четверки"
- Протест у КПВВ "Майорск": подробности от СММ ОБСЕ