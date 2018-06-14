Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Спорт

ФФУ заподозрили в многомиллионных махинациях с закупками искусственной травы

14.06.2018 11:25
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
ФФУ заподозрили в многомиллионных махинациях с закупками искусственной травы

Национальное антикоррупционное бюро Украины открыло уголовное производство по результатам коррупционного скандала с закупкой футбольного покрытия у коммерческих дочерних компаний Федерации футбола Украины, сообщает УНН.
В Бюро отметили, что основанием для начала расследования стали не только заявления, поступившие по этому поводу в НАБУ, но и результаты проведенной информационно-аналитической работы детективов.
Напомним, в конце прошлого года, меньше чем за месяц было проведено 300 тендеров (закупка услуг по строительству и реконструкции покрытия для футбольных полей) без открытых аукционов. И львиную долю этих закупок выиграли коммерческая дочка ФФУ - "ФФУ Продакшн" - или связанные с ФФУ компании.
По итогам этих тендеров, коммерческим структурам ФФУ удалось освоить несколько сотен миллионов бюджетных средств. При этом цена за квадратный метр поля искусственной футбольной травы от "ФФУ Продакшн" была значительно выше европейских аналогов.



Теги: уголовное дело, ФФУ, НАБУ
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх