Главная / Новости / Спорт / Футболистов Саудовской Аравии "накажут риялом" за разгромное поражение от России
Последние новости раздела
- ЧМ-2018: Уругваю победу над Египтом принес гол Хименеса на 90-й минуте21:28
- ЧМ-2018 в Санкт-Петербурге под угрозой срыва, на город надвигается беда15:20
- Футболистов Саудовской Аравии "накажут риялом" за разгромное поражение от России13:10
- ФФУ заподозрили в многомиллионных махинациях с закупками искусственной травы11:25
- Руководство Финляндии отказалось ехать на ЧМ-2018 в России13:00
- Виталий Кличко стал членом Международного зала боксерской славы11:25
- Австралия присоединилась к бойкоту ЧМ в России08:50
- Лучший голеадор «Шахтера» перешел в «Бенфику»08:45
- Фред стал игроком "Манчестер Юнайтед"08:40
- Назван самый дорогой футболист мира11:25
Футболистов Саудовской Аравии "накажут риялом" за разгромное поражение от России
15.06.2018 13:10
Разгром от России ударит по карману трех футболистов сборной Саудовской Аравии. В матче открытия ЧМ-2018 Саудовская Аравия проиграла России 0:5, сообщает Football.ua.
"Мы очень расстроены поражением. Это совершенно неудовлетворительный результат, поскольку он не отражает уровня нашей подготовки", — заявил глава федерации футбола Саудовской Аравии Адель Иззат НТВ.
"Несколько игроков получат взыскание — вратарь Абдаллах Аль-Майюф, нападающий Мохаммад Ас-Сахлави и защитник Умар Хавсави".
В следующем туре Саудовская Аравия сыграет против Уругвая.
Теги: Россия, Саудовская Аравия, Чемпионат мира по футболу, наказание
Читайте также:
- В Донецк и Горловку прибыли новые «кураторы» из РФ
- В каком случае Россию лишат права на проведение Чемпионата мира по футболу
- Российские и английские футбольные фанаты устроили жесткую драку в Марселе перед матчем (ВИДЕО)
- Политолог прогнозирует создание коалиции против Ирана- России- Асада
- Мнение: Путин смог взбесить три столпа Ближнего Востока одновременно
- Дипломатия "по Лаврову" будет стоить Кремлю 15 миллиардов долларов
- Под Славянском задержан боевик «ДНР», который мог совершить диверсию22:32
- В Мариуполе для грузовиков хотят построить объездную дорогу21:42
- Сильные обстрелы Новотошковского. Планируется эвакуация детей21:10
- Украина прекратила подачу воды в «ЛНР»20:35
- Оккупанты объяснили, почему в Донецке нет интернета19:53
- В «ЛНР» заявили о готовности «вернуться» в Украину: названо условие19:15
- Российская оккупационная власть поделила Донецк.18:55
- Нетрадиционная медицина: в Мариуполе готовят четырелапых терапевтов по-немецки17:30
- Более 60 семей переселенцев получат в Мариуполе ключи от квартир14:20
- Мариупольцы 16 июня отпразднуют четвертую годовщину освобождения от боевиков “ДНР”13:40
- Под Славянском задержан боевик «ДНР», который мог совершить диверсию22:32
- В Африке внезапно засохли баобабы, возрастом около 2500 лет22:10
- В Мариуполе для грузовиков хотят построить объездную дорогу21:42
- ЧМ-2018: Уругваю победу над Египтом принес гол Хименеса на 90-й минуте21:28
- Сильные обстрелы Новотошковского. Планируется эвакуация детей21:10
- Климкин узнал, говорил ли Трамп о "российском" Крыме20:52
- Украина прекратила подачу воды в «ЛНР»20:35
- В России заявили, что Сенцов прекратил голодовку20:15
- Оккупанты объяснили, почему в Донецке нет интернета19:53
- В Киеве во время движения умер водитель автобуса, перевозивший детей19:35
- Врачи рассказали о вреде ополаскивателей для рта18:18
- На какие способности указывают пальцы рук17:54
- Нетрадиционная медицина: в Мариуполе готовят четырелапых терапевтов по-немецки17:30
- Какие знаки зодиака самые лживые16:35
- Медики рассказали, может ли смартфон лишить вас зрения16:00
- Стало известно, какие заболевания можно определить по состоянию глаз14:41
- Эти рекомендации помогут избежать отравления на отдыхе09:15
- Какие продукты вызывают сильную головную боль08:45
- Шесть веских причин чаще есть вишню08:15
- О чем предупреждают повторяющиеся сны07:10
- Опубликовано предупреждение для переселенцев. Сокращение срока пребывания в оккупации с 59 дней до 50 — слухи!
- Никогда не поздно: какие знаки Зодиака обретут счастье после 40
- Террористы "ДНР" показали испытания нового РСЗО "Снежинка". ВИДЕО
- ООС устроили "жаркую" ночь оккупанту: на Донбассе разбит вражеский "Урал" с террористами
- За что у переселенцев из Донбасса могут забрать справку ВПЛ?
- Главарь «ДНР» Захарченко «переназначил» «мэра» Горловки
- Под Гладосово, которое Лавров требовал отдать "ДНР", вспыхнул мощный бой с вражеской ДРГ
- В «ДНР» места отдыха возле водоемов сделали платными
- Вторжение и блокада: раскрыты подробности нового удара РФ по Украине
- Захарченко нашел, на кого повесить вину за топливный кризис: в Донецке "на подвал" бросили главу РТК Бадусева