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На ЧМ-2018 оштрафовали украинского болельщика
20.06.2018 13:15
Московский суд оштрафовал украинского болельщика, нарушившего правила поведения зрителей во время матча-открытия чемпионата мира-2018 между Россией и Саудовской Аравией (5:0), сообщает XSPORT.ua.
Пресс-секретарь Мосгорсуда Ульяна Солопова рассказала о произошедшем: «Гражданин Украины Кравченко С.В. признан виновным в административном правонарушении, ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере семи тысяч рублей».
В СМИ сообщается, что болельщик наказан за «появление на поле». Сам Кравченко свою вину признал. Помимо штрафа фанату запретили посещать официальные спортивные мероприятия в течение шести месяцев.
Теги: Украина, штраф, Чемпионат мира по футболу, болельщик
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