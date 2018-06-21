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Роналду установил исторический рекорд

21.06.2018 15:05
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Роналду установил исторический рекорд

Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду забил свой четвертый мяч на чемпионате мира-2018 и стал лучшим бомбардиром европейских сборных в истории, сообщает XSPORT.ua.
После хет-трика в поединке с Испанией (3:3) Роналду сравнялся с легендарным Ференцом Пушкашом в количестве забитых мячей за сборную – 84. Но на 4-й минуте встречи с Марокко португалец забил еще раз и превзошел венгра.
Таким образом, Роналду стал лучшим бомбардиром среди европейцев, но в борьбе за звание лучшего голеадора мира уступает иранцу Али Даеи, на счету которого 109 голов.



Теги: Криштиану Роналду, рекорд, Чемпионат мира по футболу
 
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