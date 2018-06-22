Хорватия сенсационно обыграла Аргентину со счетом 3:0

22.06.2018 08:30

В рамках второго тура группового этапа чемпионата мира в Нижнем Новгороде встречались сборные Аргентины и Хорватии, сообщает XSPORT.ua.

После стартового свистка более активно выглядели номинальные гости, в то время как южноамериканская команда пыталась как можно больше играть через своего лидера Лионеля Месси, у которого в этот вечер получалось далеко не все. Обе команды имели шансы открыть счет в игре еще в первом тайме, но на перерыв ушли с нулями на табло.

Во втором тайме ход игры вновь контролировали хорваты, а первый мяч был забит после глупой ошибки Кабальеро, который просто подарил мяч Ребичу и тот мастерски разобрался со снарядом. После этого аргентинцы пытались перехватить инициативу, и в какой-то момент у них это даже получилось, но на 80-й минуте Модрич забил красивым ударом из-за пределов штрафной и поставил точку в этом матче, ну а гол Ракитича и вовсе нокаутировал аргентинцев.

Как итог – победа сборной Хорватии, которая выходит в плей-офф мундиаля. И теперь только чудесное совпадение может вывести из группы и команду Хорхе Сампаоли.