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Определились первые пары плей-офф ЧМ-2018

26.06.2018 10:20
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Определились первые пары плей-офф ЧМ-2018

В группе А и В на чемпионате мира в России сыграны уже все матчи. Победитель квартета А встретится со второй командой группы В. Команда, занявшая второе место в группе А, вышла на лучший коллектив группы В, сообщает XSPORT.ua.
Таким образом, сборная Уругвая, которая прошла весь групповой этап без потерь, в 1/8 финала чемпионата мира сразится с Португалией, которая напоследок сыграла вничью с Ираном. Вторая команда группы В и хозяйка мирового форума Россия по итогам группового цикла пропустила вперед Уругвай и сыграет в плей-офф против чемпионов мира 2010 года – сборной Испании.



Теги: Чемпионат мира по футболу, участники, плей-офф
 
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