Последние новости раздела
- Определились первые пары плей-офф ЧМ-201810:20
- Сборная Германии поплатилась за эмоции15:35
- Срна официально заявил, что покидает «Шахтер»20:15
- Хорватия сенсационно обыграла Аргентину со счетом 3:008:30
- Роналду установил исторический рекорд15:05
- На ЧМ-2018 оштрафовали украинского болельщика13:15
- Кот-предсказатель из Эрмитажа назвал победителя матча Россия - Египет14:20
- ЧМ-2018: Уругваю победу над Египтом принес гол Хименеса на 90-й минуте21:28
- ЧМ-2018 в Санкт-Петербурге под угрозой срыва, на город надвигается беда15:20
- Футболистов Саудовской Аравии "накажут риялом" за разгромное поражение от России13:10
Определились первые пары плей-офф ЧМ-2018
26.06.2018 10:20
В группе А и В на чемпионате мира в России сыграны уже все матчи. Победитель квартета А встретится со второй командой группы В. Команда, занявшая второе место в группе А, вышла на лучший коллектив группы В, сообщает XSPORT.ua.
Таким образом, сборная Уругвая, которая прошла весь групповой этап без потерь, в 1/8 финала чемпионата мира сразится с Португалией, которая напоследок сыграла вничью с Ираном. Вторая команда группы В и хозяйка мирового форума Россия по итогам группового цикла пропустила вперед Уругвай и сыграет в плей-офф против чемпионов мира 2010 года – сборной Испании.
Теги: Чемпионат мира по футболу, участники, плей-офф
Читайте также:
- В Турции участников переворота хоронят на "кладбище предателей"
- Стали известны все участники чемпионата мира по футболу в России
- Фиджи выгоняет дипломатических представителей соседних стран
- Переворот в ДНР: версия от партизанского отряда "Тени"
- Волонтер Касьянов: "Если в ходе войны ситуация на фронте значительно ухудшится, у нас может появиться свой Наполеон"
- В Украине отсутствует легитимная Конституция
- В ОБСЕ зафиксировали новые позиции боевиков под Донецком и Луганском15:26
- В Луганске «пачками» приносят повестки «военкомата ЛНР» уехавшим людям15:07
- В Донецке пьяные боевики «ДНР» устроили стрельбу из-за того, что «им показалось» 14:05
- Из двух городов Донбасса запустят автобусные рейсы в Польшу13:45
- Сколько времени занимает оформление «паспорта ДНР»13:21
- Боевики «ДНР» несут серьезные потери в живой силе. Их кладбища растут12:28
- Боевики пошли на штурм ВСУ под Катериновкой: СМИ узнали о тяжелом бое за стратегическую высоту. ВИДЕО12:11
- В Тельманово оккупационные «ДПС» проверяют весь транспорт. Люди встревожены11:52
- Гибридная армия РФ поплатилась за атаки в зоне ООС: двое террористов ликвидированы, трое были ранены11:31
- «МГБ ДНР» разыскивает пропавшего «ротного» и шесть боевиков «ДНР»11:10
- В ОБСЕ зафиксировали новые позиции боевиков под Донецком и Луганском15:26
- В Луганске «пачками» приносят повестки «военкомата ЛНР» уехавшим людям15:07
- Донбасс и Крым уже забыты: названы места, где Россия в скором времени проявит агрессию14:46
- Коллапс с похоронами в Украине: все об ужасах новых правил14:24
- В Донецке пьяные боевики «ДНР» устроили стрельбу из-за того, что «им показалось» 14:05
- Из двух городов Донбасса запустят автобусные рейсы в Польшу13:45
- Сколько времени занимает оформление «паспорта ДНР»13:21
- Путин удвоит атаки против Украины, опасная дата уже известна13:02
- Як перуть постільну білизну в потязі. ВІДЕО12:40
- Боевики «ДНР» несут серьезные потери в живой силе. Их кладбища растут12:28
- Коллапс с похоронами в Украине: все об ужасах новых правил14:24
- Як перуть постільну білизну в потязі. ВІДЕО12:40
- Что нового в законе о нацбезопасности?10:37
- Что надо знать о легализации самостроев?10:28
- Цифровой чек и карты. Как технологии изменили расчеты?10:17
- Сидячий образ жизни опасен для женщин22:05
- Медики рассказали, как не простудиться из-за кондиционера20:33
- Закон о трансплантации вступил в силу: что это означает19:40
- Эти методы очистят кровеносную систему от никотина17:47
- Как быстро повысить артериальное давление: проверенные способы16:20
- Светлодарская дуга: у ВСУ и "Третьей силы" лопнуло терпение
- Соцсети сообщили хорошие новости с донбасских пунктов пропуска
- Возвращение оккупированного Донбасса: политолог дал прогноз
- Как власть издевается над пенсионерами – переселенцами и жителями Донбасса
- Горловка пережила ураганный удар
- Появились подробности разоблачения "подпольщиков" в Краматорске
- Политолог: Порошенко с помощью Путина может "отрезать" Донбасс
- В России взялись за Бородая, который разжигал пожар войны на Донбассе
- Жителей подконтрольного Донбасса лишают пенсий
- Донецк вздрогнул от сильного взрыва