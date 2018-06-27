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УЕФА "амнистировала" пиво
27.06.2018 12:25
Исполнительный комитет УЕФА на последнем заседании изменил правила в отношении алкогольных напитков на матчах еврокубков. Соответствующие изменение внесены в статью 36 правил о безопасности, сообщает ТСН.
Организация разрешила продажу пива на стадионах во время матчей Лиги чемпионов и Лиги Европы при условии, если это позволяет местное законодательство.
Отметим, что с 2000 года продажа алкоголя, в частности пива, была запрещен внутри стадионов и на площадках УЕФА.
Теги: УЕФА, пиво, Лига Чемпионов, Лига Европы
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