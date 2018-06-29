Стали известны все участники плей-офф ЧМ-2018

29.06.2018 09:25

28 июня завершился групповой этап финальной части чемпионата мира по футболу-2018. Из 32 определились 16 команд, которые продолжат борьбу за главный футбольный трофей, сообщает xsport.ua.

В рамках 1/8 финала победители восьми групп сыграют с командами, которые заняли вторые места в других квартетах:

30 июня, суббота

17:00 Франция – Аргентина, Казань

21:00 Уругвай – Португалия, Сочи

1 июля, воскресенье

17:00 Испания – Россия, Москва («Лужники»)

21:00 Хорватия – Дания, Нижний Новгород

2 июля, понедельник

17:00 Бразилия – Мексика, Самара

21:00 Бельгия – Япония, Ростов-на-Дону

3 июля, вторник

17:00 Швеция – Швейцария, Санкт-Петербург

21:00 Колумбия – Англия, Москва («Спартак»)